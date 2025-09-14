صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی دہلی فسادات کیس:بھارتی سپریم کورٹ نے عمر خالد و دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کر دی

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی فسادات کیس:بھارتی سپریم کورٹ نے عمر خالد و دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کر دی

نئی دہلی(اے پی پی)بھارتی سپریم کورٹ نے نئی دہلی مسلم کش فسادات کے جھوٹے مقدمات میں قید عمر خالداور شرجیل امام سمیت دیگر افراد کی درخواست ضمانت پر سماعت 19ستمبر تک ملتوی کر دی ۔

 عدالت عظمیٰ نے عمر خالد ، شرجیل امام ، گلفشان فاطمہ اور میران حیدر کو فوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا ۔ان لوگوں کو کالے قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتارکیا گیا ہے ۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل سپریم کورٹ کے دورکنی بینچ نے کہا فائلیں تاخیر سے موصول ہوئیں، فوری ضمانت نہیں دی جاسکتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak