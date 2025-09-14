نئی دہلی فسادات کیس:بھارتی سپریم کورٹ نے عمر خالد و دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کر دی
نئی دہلی(اے پی پی)بھارتی سپریم کورٹ نے نئی دہلی مسلم کش فسادات کے جھوٹے مقدمات میں قید عمر خالداور شرجیل امام سمیت دیگر افراد کی درخواست ضمانت پر سماعت 19ستمبر تک ملتوی کر دی ۔
عدالت عظمیٰ نے عمر خالد ، شرجیل امام ، گلفشان فاطمہ اور میران حیدر کو فوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا ۔ان لوگوں کو کالے قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتارکیا گیا ہے ۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل سپریم کورٹ کے دورکنی بینچ نے کہا فائلیں تاخیر سے موصول ہوئیں، فوری ضمانت نہیں دی جاسکتی۔