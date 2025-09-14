بھارتی فوجی مودی سرکار کیخلاف سڑکوں پر نکل آئے
پٹنہ،نئی دہلی (اے ایف پی،اے پی پی) بھارتی ریاست بہار میں بڑی تعداد میں فوجیوں نے اپنی ضروریات اور مراعات کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔۔۔
انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا۔ کشمیر میڈیاسروس کے مطابق باقاعدہ وردی میں ملبوس فوجیوں نے ضروریات اور مراعات کی عدم فراہمی کے خلاف سڑکوں پر مارچ کیا ۔ احتجاج میں شریک فوجیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے ۔فوجیوں کا کہنا تھا کہ انہیں ضروریات اور مراعات سے مسلسل محروم رکھا جارہا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا ہم مودی سرکار اور ریاست بہار کے حکمرانوں کو بارہا اپنی ضروریات اور مراعات کے لیے درخواستیں دے چکے لیکن جب سرکار کی جانب سے کوئی شنوائی نہ ہوئی تو ہم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔