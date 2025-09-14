صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش :جہانگیر نگر یونیورسٹی کے طلبا یونین انتخابات، اسلامی چھاترو شبر بھاری اکثریت سے کامیاب

  • دنیا میرے آگے
بنگلہ دیش :جہانگیر نگر یونیورسٹی کے طلبا یونین انتخابات، اسلامی چھاترو شبر بھاری اکثریت سے کامیاب

ڈھاکہ(دنیا مانیٹرنگ )بنگلہ دیش کی جہانگیر نگر یونیورسٹی کے طلبا یونین انتخابات میں اسلامی چھاترو شبر کے حمایت یافتہ پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرلی۔

 25 میں سے 20 نشستیں شبر کے پینل کے حصے میں آئیں، تین آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ۔ جنرل سیکرٹری کیلئے مظہر الاسلام نے 3ہزار930ووٹ حاصل کیے ، ان کے حریف صرف 1ہزار238 ووٹ لے سکے ۔ اس سے قبل ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی اسلامی چھاترو شبر نے تاریخی کلین سویپ کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak