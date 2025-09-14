بنگلہ دیش :جہانگیر نگر یونیورسٹی کے طلبا یونین انتخابات، اسلامی چھاترو شبر بھاری اکثریت سے کامیاب
ڈھاکہ(دنیا مانیٹرنگ )بنگلہ دیش کی جہانگیر نگر یونیورسٹی کے طلبا یونین انتخابات میں اسلامی چھاترو شبر کے حمایت یافتہ پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرلی۔
25 میں سے 20 نشستیں شبر کے پینل کے حصے میں آئیں، تین آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ۔ جنرل سیکرٹری کیلئے مظہر الاسلام نے 3ہزار930ووٹ حاصل کیے ، ان کے حریف صرف 1ہزار238 ووٹ لے سکے ۔ اس سے قبل ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی اسلامی چھاترو شبر نے تاریخی کلین سویپ کیا تھا۔