صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی بمباری ،مزید 52افراد شہید غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی بمباری ،مزید 52افراد شہید غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری

غزہ ،یرو شلم ،دوحہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ ) غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری ، گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 48 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ، اسرائیلی کشتیوں کے ذریعے بھی غزہ پر گولہ باری کی گئی۔

طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں شہدا کی مجموعی تعداد 64ہزار871 ہو گئی ہے جبکہ 1لاکھ 64ہزار610افراد زخمی ہو چکے ۔ ادھر غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری ہے ۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے کہا اسرائیل کا قطر پر حملہ صیہونی دشمن کی عہد شکنی کو ظاہر کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے ، یا تو اسرائیل کو ظلم جاری رکھنے دیا جائے یا متحد ہو کر جنگل کے قانون کو روکا جائے ۔سپین میں جاری مشہور بین الاقوامی سائیکل ریس کو اسرائیل مخالف مظاہروں کے باعث مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا،ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچز نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر فخر کا اظہار کیا ہے ،سانچز نے کہا کہ سپین انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا ملک ہے ۔ اپوزیشن نے حکومت پر مظاہروں کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا ہے ۔ علاوہ ازیں اتوار کو نیوزی لینڈ، جرمنی اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی مظاہرے کئے گئے ، ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ایک ہفتے میں انڈیکس 162پوائنٹس بڑھ گیا

ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی باعث تشویش ،اقدامات ناگزیر،پی ٹی سی

سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے ایمرجنسی کے نفاذکا مطالبہ

وزیراعظم کے دورہ چین سے تعلقات مزید مضبوط ہونگے ، افتخارملک

جدیدٹیکنالوجی سے پانی کا بہاؤ کنٹرول کیا جاسکتا ،میاں کاشف

ٹڈاپ ہیلپ ڈیسک کا قیام جی سی سی آئی میں افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak