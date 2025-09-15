اسرائیلی بمباری ،مزید 52افراد شہید غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری
غزہ ،یرو شلم ،دوحہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ ) غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری ، گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 48 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ، اسرائیلی کشتیوں کے ذریعے بھی غزہ پر گولہ باری کی گئی۔
طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں شہدا کی مجموعی تعداد 64ہزار871 ہو گئی ہے جبکہ 1لاکھ 64ہزار610افراد زخمی ہو چکے ۔ ادھر غزہ شہر سے فلسطینیوں کی نقل مکانی جاری ہے ۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے کہا اسرائیل کا قطر پر حملہ صیہونی دشمن کی عہد شکنی کو ظاہر کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے ، یا تو اسرائیل کو ظلم جاری رکھنے دیا جائے یا متحد ہو کر جنگل کے قانون کو روکا جائے ۔سپین میں جاری مشہور بین الاقوامی سائیکل ریس کو اسرائیل مخالف مظاہروں کے باعث مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا،ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچز نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر فخر کا اظہار کیا ہے ،سانچز نے کہا کہ سپین انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا ملک ہے ۔ اپوزیشن نے حکومت پر مظاہروں کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا ہے ۔ علاوہ ازیں اتوار کو نیوزی لینڈ، جرمنی اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی مظاہرے کئے گئے ، ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ۔