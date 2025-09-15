ترکیہ :عدالتوں میں حکومتی مداخلت 50 ہزار افراد کا مظاہرہ
انقرہ (اے ایف پی) ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں حکومت مخالف جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے 50 ہزار سے زائد کارکنوں نے عدالتی مداخلت کے خلاف مظاہرہ کیا۔
مظاہرین نے ’’اردوان استعفیٰ دو‘‘ کے نعرے لگائے ۔یہ مظاہرہ ایک اہم عدالتی سماعت سے ایک روز قبل کیا گیا ہے جس میں سی ایچ پی کے نومنتخب رہنما اوزگُر اوزال کی قیادت کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ متوقع ہے ۔ اپوزیشن رہنما اوزال نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت عدلیہ کو سیاسی مخالفین کو دبانے کیلئے استعمال کر رہی ہے ۔