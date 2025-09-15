سفری پابندیاں،غیر ملکی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل
واشنگٹن (اے پی)امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ متعارف کرائی گئی سفری پابندیاں بین الاقوامی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل بنا رہی ہیں۔
پابندیوں کے باعث کئی ممالک کے طلبا ویزے حاصل نہیں کر پا رہے ، جس سے امریکی جامعات کو مالی اور تعلیمی نقصان کا سامنا ہے ۔تعلیمی اداروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طلبا کی آمد میں کمی سے ان کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے ، جبکہ طلبا کو بہتر تعلیمی مواقع سے محرومی کا سامنا ہے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسی سے امریکا کی علمی برتری کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔