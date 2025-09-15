صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفری پابندیاں،غیر ملکی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل

  • دنیا میرے آگے
سفری پابندیاں،غیر ملکی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل

واشنگٹن (اے پی)امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ متعارف کرائی گئی سفری پابندیاں بین الاقوامی طلبا کیلئے امریکا میں تعلیم حاصل کرنا مشکل بنا رہی ہیں۔

پابندیوں کے باعث کئی ممالک کے طلبا ویزے حاصل نہیں کر پا رہے ، جس سے امریکی جامعات کو مالی اور تعلیمی نقصان کا سامنا ہے ۔تعلیمی اداروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طلبا کی آمد میں کمی سے ان کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے ، جبکہ طلبا کو بہتر تعلیمی مواقع سے محرومی کا سامنا ہے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسی سے امریکا کی علمی برتری کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پراسرار کار کا ڈرائیور 6سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا

ہر رات کتنے گھنٹے نیند کی ضرورت ،آسان ٹیسٹ سے جانیں

آخر سیفٹی پن کے نیچے سوراخ کیوں موجود ہوتا ہے

چلی،اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پتے کی کامیاب سرجری

30سیکنڈ میں فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنیکا طریقہ

بھارت:ہسپتال میں گائے ، کتا مریضوں کے بیڈ پر سو گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak