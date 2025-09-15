نائجیریا :ڈاکوؤں کا حملہ ایک شخص قتل ،18 خواتین کئی بچے اغواکر لئے گئے
ابو جا(اے ایف پی)نائجیریا کے شمال مغربی صوبے زمفارا کے گاؤں بیرن زرما میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ایک شخص کو قتل ، 18 خواتین اور کئی بچوں کو اغوا کر لیا۔
مقامی رہائشیوں کے مطابق ڈاکوؤں نے صبح کی نماز کی تیاری کے دوران گاؤں پر دھاوا بولا، ایک گھر میں گھس کر گولیاں چلائیں ، لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے ۔ علاوہ ازیں شمالی نائجیریامیں شادی کی تقریب میں شریک بس دریا میں جا گری، 19 خواتین اور بچے ہلاک ہوگئے ۔ واضح رہے نائجیریا میں خراب سڑکوں کے باعث حادثات معمول ہیں، گزشتہ سال 5ہزار421 افراد ہلاک ہوئے تھے ۔