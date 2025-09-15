صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائجیریا :ڈاکوؤں کا حملہ ایک شخص قتل ،18 خواتین کئی بچے اغواکر لئے گئے

  دنیا میرے آگے
ابو جا(اے ایف پی)نائجیریا کے شمال مغربی صوبے زمفارا کے گاؤں بیرن زرما میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ایک شخص کو قتل ، 18 خواتین اور کئی بچوں کو اغوا کر لیا۔

مقامی رہائشیوں کے مطابق ڈاکوؤں نے صبح کی نماز کی تیاری کے دوران گاؤں پر دھاوا بولا، ایک گھر میں گھس کر گولیاں چلائیں ، لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے ۔ علاوہ ازیں شمالی نائجیریامیں شادی کی تقریب میں شریک بس دریا میں جا گری، 19 خواتین اور بچے ہلاک ہوگئے ۔ واضح رہے نائجیریا میں خراب سڑکوں کے باعث حادثات معمول ہیں، گزشتہ سال 5ہزار421 افراد ہلاک ہوئے تھے ۔

