شمالی کوریا کی جنوبی کوریا، امریکا اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشقوں کی شدید مذمت
سیول (اے ایف پی)شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے جنوبی کوریا، امریکا اور جاپان کی آئندہ مشترکہ فوجی مشقوں کو غیر ذمہ درانہ طاقت کا مظاہرہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے ۔
یہ مشقیں آج پیر سے جمعہ تک جنوبی کوریا کے جے جو جزیرے کے قریب ہوں گی جن میں نیول، فضائی اور میزائل دفاعی مشقیں شامل ہیں۔ شمالی کوریا ان مشقوں کو حملے کی تیاری سمجھتا ہے ،انہوں نے کہا یہ اقدامات خود ان ممالک کیلئے نقصان دہ ہوں گے ۔