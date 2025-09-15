صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان واپس بھیجے گئے لاکھوں شہریوں کو شدید مشکلات

  • دنیا میرے آگے
کابل(دنیا مانیٹرنگ)مختلف ممالک سے ملک بدر کیے جانے والے لاکھوں افغان باشندے طالبان کے زیر اقتدار افغانستان واپس آئے ہیں، جہاں انہیں نئی زندگی شروع کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

 بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرت کی سربراہ میہینگ پارک کے مطابق ان میں خواتین اور لڑکیاں خاص طور پر طالبان کی تعلیم اور روزگار پر پابندیوں کی وجہ سے انتہائی سخت حالات سے دوچار ہیں۔ واضح رہے رواں سال اب تک 20لاکھ سے زائد افغانوں کو پاکستان ،ایران و دیگر ممالک سے واپس بھیجا گیا ہے ۔



