آسٹریلیا نیوکلیئر آبدوزوں کیلئے شپ یارڈ کی اپ گریڈیشن پر 12ارب ڈالر خرچ کریگا

سڈنی (اے ایف پی) آسٹریلیا نے آئندہ دہائی میں نیوکلیئر آبدوزوں کے لیے شپ یارڈ کی سہولیات کو جدید بنانے کیلئے ابتدائی طور پر 12 ارب آسٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ۔

 یہ منصوبہ پرتھ، ویسٹرن آسٹریلیا میں ہینڈر سن ڈیفنس پریسنس میں تیار کیا جائے گا۔ دفاعی وزیر رچرڈ مارلس نے کہا کہ آسٹریلیا تین امریکی ورجینیا کلاس آبدوزیں خریدے گا اور بعد میں اپنی آبدوزیں بھی بنائے گا۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 25 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے ۔

