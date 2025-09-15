آسٹریلیا نیوکلیئر آبدوزوں کیلئے شپ یارڈ کی اپ گریڈیشن پر 12ارب ڈالر خرچ کریگا
سڈنی (اے ایف پی) آسٹریلیا نے آئندہ دہائی میں نیوکلیئر آبدوزوں کے لیے شپ یارڈ کی سہولیات کو جدید بنانے کیلئے ابتدائی طور پر 12 ارب آسٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ۔
یہ منصوبہ پرتھ، ویسٹرن آسٹریلیا میں ہینڈر سن ڈیفنس پریسنس میں تیار کیا جائے گا۔ دفاعی وزیر رچرڈ مارلس نے کہا کہ آسٹریلیا تین امریکی ورجینیا کلاس آبدوزیں خریدے گا اور بعد میں اپنی آبدوزیں بھی بنائے گا۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 25 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے ۔