یورپی خلائی کمپنیز کی مشترکہ سیٹلائٹ ادارہ قائم کر نے کیلئے بات چیت
روم (اے ایف پی)یورپ کی بڑی خلائی کمپنیز ایئربس، لیونارڈو اور تھالیس رواں سال مشترکہ سیٹلائٹ ادارہ قائم کرنے کا معاہدہ کر سکتی ہیں۔
ایئربس ڈیفنس اینڈ سپیس کے سی ای او مائیکل شولہورن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بات چیت حتمی مراحل میں ہے ، تاہم کچھ پیچیدگیاں باقی ہیں۔ منصوبے کا مقصد سپیس ایکس اور چین سمیت دیگر سستے خلائی پروگراموں کا مقابلہ کرنا ہے ۔ لیونارڈو کے سربراہ کے مطابق نئی کمپنی فوجی و سول دونوں شعبوں کو سیٹلائٹ کی تیاری و لانچنگ کی خدمات فراہم کرے گی۔