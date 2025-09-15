نیپالی حکومت گرانے والے نوجوان سیاسی مستقبل کی تشکیل میں مصروف
کٹھمنڈو (رائٹرز،اے ایف پی )نیپال میں حالیہ حکومت مخالف تحریک کی قیادت کرنے والے نوجوان کارکن اب ملک کے نئے سیاسی مستقبل کی تشکیل میں مصروف ہو گئے ہیں۔
جنریشن زی کے نام سے پہچانے جانے والے انقلابی نوجوان اب عوامی مشاورت سے نئے امیدواروں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں، تاکہ ملک کو بدعنوانی سے پاک قیادت فراہم کی جا سکے ۔ادھر نیپال کی نئی عبوری وزیر اعظم سوشیلا کارکی نے بدعنوانی کے خاتمے ، بہتر حکمرانی اور اقتصادی مساوات کے مطالبات کو پورا کرنے کا عہد کیا ہے ۔