صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:چارلی کرک قتل،سوشل میڈیا بیانات پر کئی ملازمین نوکریوں سے فارغ

  • دنیا میرے آگے
امریکا:چارلی کرک قتل،سوشل میڈیا بیانات پر کئی ملازمین نوکریوں سے فارغ

واشنگٹن (اے پی)معروف امریکی قدامت پسند رہنما چارلی کرک کے قتل کے بعد اُن پر تنقید کرنے والے کئی ملازمین کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے ۔

اساتذہ، فائر فائٹرز اور سرکاری ملازمین سوشل میڈیا پر دئیے گئے بیانات کے باعث اداروں کی کارروائیوں کی زد میں آ گئے ۔امریکی یونیورسٹیوں اور سرکاری اداروں نے ایسے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے فوری تادیبی اقدامات کیے ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرک کی ہلاکت سے امریکی سیاست میں تقسیم مزید گہری ہو گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دیشا پٹانی کا 6ماہ یاد داشت کھو جانے کا انکشاف

پاکستانی شارٹ فلم پرمننٹ گیسٹ ٹورنٹو فیسٹیول میں پیش

پروڈیوسر بننا میرے لیے گیم چینجر مزید عاجز بن گئی:ہما قریشی

ارباز بنا کچھ کہے چلے گئے پھر واپس نہ آئے :خوشبو خان

امریکی اداکارہ شارلیز تھیرون کی گاڑی چوری ہوگئی

امریکی گلوکار ایکون اور اہلیہ میں طلاق کی درخواست دائر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak