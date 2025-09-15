امریکا:چارلی کرک قتل،سوشل میڈیا بیانات پر کئی ملازمین نوکریوں سے فارغ
واشنگٹن (اے پی)معروف امریکی قدامت پسند رہنما چارلی کرک کے قتل کے بعد اُن پر تنقید کرنے والے کئی ملازمین کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے ۔
اساتذہ، فائر فائٹرز اور سرکاری ملازمین سوشل میڈیا پر دئیے گئے بیانات کے باعث اداروں کی کارروائیوں کی زد میں آ گئے ۔امریکی یونیورسٹیوں اور سرکاری اداروں نے ایسے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے فوری تادیبی اقدامات کیے ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرک کی ہلاکت سے امریکی سیاست میں تقسیم مزید گہری ہو گئی ہے ۔