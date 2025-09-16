میئر امیدوار ظہران ممدانی کی حمایت ٹرمپ کی گورنر نیویارک پر تنقید
نیویارک،واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے نیویارک کی گورنر کیتھی ہوکل کو میئر کے امیدوار ظہران ممدانی کی حمایت پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔ ٹرمپ نے ممدانی کو چھوٹا کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گورنر ہوکل کا فیصلہ تشویشناک ہے۔۔۔
واضح رہے 33 سالہ ممدانی ڈیموکریٹک پرائمری جیت چکے ہیں اور نومبر کے انتخابات میں نمایاں پوزیشن میں ہیں۔ وہ امیر و غریب کے درمیان فرق کم کرنے اور سستی رہائش کو ترجیح دے رہے ہیں۔ گورنر ہوکل نے کہا کہ ممدانی اُن کے ایجنڈے کے قریب ہیں اور نیویارک کو ایسے میئر کی ضرورت ہے جو ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہو۔