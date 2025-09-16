بھارتی سپریم کورٹ : وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات معطل
نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ )بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات پر عملدرآمد روک دیا۔ عدالت نے جائیداد وقف کرنے والے شخص پر پانچ سالہ اسلام پر عمل کا ثبوت دینے۔۔۔
اور ضلع کلکٹر کو وقف املاک کے حتمی فیصلے کا اختیار دینے والی شقوں کو آئندہ سماعت تک روک دیا۔ عدالت نے وقف بورڈز میں غیر مسلم ارکان کی تعداد بھی محدود کر دی ہے ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے ۔ ایکٹ کی مکمل آئینی حیثیت پر سماعت جاری ہے ۔