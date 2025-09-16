صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی سپریم کورٹ : وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات معطل

  • دنیا میرے آگے
بھارتی سپریم کورٹ : وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات معطل

نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ )بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض کلیدی دفعات پر عملدرآمد روک دیا۔ عدالت نے جائیداد وقف کرنے والے شخص پر پانچ سالہ اسلام پر عمل کا ثبوت دینے۔۔۔

 اور ضلع کلکٹر کو وقف املاک کے حتمی فیصلے کا اختیار دینے والی شقوں کو آئندہ سماعت تک روک دیا۔ عدالت نے وقف بورڈز میں غیر مسلم ارکان کی تعداد بھی محدود کر دی ہے ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے ۔ ایکٹ کی مکمل آئینی حیثیت پر سماعت جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak