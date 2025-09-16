صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا نے پاکستان میں کارروائی کی تو کسی نے خطرناک کام قرار نہیں دیا :اسرائیلی وزیراعظم

یروشلم(دنیا مانیٹرنگ)اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا امریکا نے پاکستان میں کارروائی کی تو کسی نے خطرناک کام قرار نہیں دیا ، جو ممالک دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی خودمختاری باقی نہیں رہتی۔۔۔

 انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ امریکا نے 11 ستمبر کے بعد القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے خلاف ان ممالک میں کارروائیاں کیں۔انہوں نے یروشلم میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا اقوام متحدہ کی قرارداد 1373 ہر ریاست پر لاگو ہوتی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف سرحد پار کارروائی بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے ۔نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں آپ کی موجودگی واضح پیغام ہے کہ امریکا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے اب تک کے سب سے بڑے دوست ہیں۔امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگ بہتر مستقبل کے مستحق ہیں مگر یہ حماس کے خاتمے تک ممکن نہیں،انہوں نے اسرائیل کی مستقل حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے کہا آپ ہماری غیر متزلزل حمایت پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔علاوہ ازیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج منگل کو قطر کا دورہ کریں گے ، جہاں وہ اسرائیل کی جانب سے حالیہ حملے کے بعد کشیدگی پر تبادلہ خیال کریں گے ۔

