صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ پرحملے ،6سالہ جڑواں بچوں ،3صحافیوں سمیت 51شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ پرحملے ،6سالہ جڑواں بچوں ،3صحافیوں سمیت 51شہید

غزہ ،یروشلم،میڈرڈ،لندن (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں ،پیر کو اسرائیلی کارروائیوں میں 6سالہ جڑواں بچوں ،3صحافیوں سمیت 51افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔۔۔

اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے اظہار رائے کی آزادی آئیرین خان نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینی صحافیوں کو جان بوجھ کر شہید کر رہا ہے تاکہ نسل کشی کو چھپایا جا سکے اورخبریں دنیا تک نہ پہنچ سکیں ۔ہسپانوی وزیراعظم پیدرو سانچیز نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے افراد کی تعریف کرتے ہوئے اسرائیل پر بین الاقوامی کھیلوں میں پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں اسرائیلی پوسٹ گریجویٹ فوجی افسروں کا داخلہ ستمبر 2026 سے معطل کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے ردعمل میں کیا گیا ہے ۔اسرائیلی وزارت دفاع نے اس فیصلے کو امتیازی سلوک اور اتحادی سے بے وفائی قرار دیا ہے ۔ ناروے کی فٹبال ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کے ٹکٹ کی تمام آمدنی ڈاکٹرز ودآؤٹ بارڈرز کو دی جائے گی تاکہ غزہ میں انسانی بحران کو کم کیا جا سکے ۔ ناروے کے فٹبال چیف لیزا کلونیس نے کہا کہ یہ میچ انسانی مشکلات کے پس منظر میں کھیلا جائے گا اور وہ اس صورتحال پر بے حس نہیں رہ سکتے ۔ میچ اوسلو کے اولیوال سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جہاں 27 ہزار سے زائد شائقین جمع ہوں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کرکٹ کپ میں مزید حصہ لینے سے انکار

یو اے ای نے عمان ،سری لنکا نے ہانگ کانگ کو ہرا دیا

ایشیائی چیمپئن شپ میں ،پاکستان یوگا آسنا ٹیم کے سلور، برانز میڈلز

بھارتی ٹیم کے رویے کیخلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور

افغان ٹیم کو بڑا دھچکا، فاسٹ بولر نوین الحق ایشیا کپ سے باہر

امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ ڈبلیو ٹی اے ٹینس ٹائٹل کی فاتح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak