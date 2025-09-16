کرغزستان :مذہبی انتہا پسندی سے نمٹنے کیلئے پہلی سرکاری اکیڈمی کا افتتاح
بشکیک(اے ایف پی)کرغزستان نے شمالی شہر ٹوکمک میں اپنی پہلی سرکاری اسلامی اکیڈمی کا افتتاح کیا ہے ، جس میں 400 طلبہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔۔۔
یہ اقدام سیکولر حکومت کی طرف سے مذہب کے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنے اور انتہا پسندی کے خلاف کوششوں کا حصہ ہے ۔ صدر سادر جاپروف نے مذہبی انتہا پسندی کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔واضح رہے وسطی ایشیا کے کئی ممالک نے سخت قوانین نافذ کیے ہیں، جیسے نقاب پر پابندی اور طویل داڑھی کی ممانعت، جبکہ مساجد کی تعمیرات کو بھی محدود کیا جا رہا ہے ۔