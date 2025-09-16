صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا اور چین میں ٹک ٹاک تنازع پر معاہدے کا فریم ورک طے

  • دنیا میرے آگے
میڈرڈ(اے ایف پی) امریکا نے چین کے ساتھ ٹک ٹاک کے معاملے پر معاہدے کا فریم ورک طے پانے کا اعلان کیا ہے ۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تصدیق کی کہ ایک ایسی کمپنی سے معاہدہ ہوا ہے جسے امریکی نوجوان بچانا چاہتے تھے۔۔۔

 امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے میڈرڈ میں چینی نائب وزیر اعظم سے مذاکرات کے بعد معاہدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹرمپ اور چینی صدر جمعہ کو معاہدے کو حتمی شکل دیں گے ۔ یاد رہے ٹک ٹاک پر پابندی یا فروخت کی ڈیڈ لائن بدھ کو ختم ہو رہی ہے ۔

