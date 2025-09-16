شمالی کوریا :جوہری اسلحے سے دستبرداری کا امریکی مطالبہ مسترد
سیول(اے ایف پی) شمالی کوریا نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کے حق کو ہمیشہ کیلئے قانون میں درج اور ناقابل تبدیلی قرار دیتے ہوئے امریکا کی جانب سے غیر نیوکلیئر حیثیت کا مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا۔۔۔
شمالی کوریا کی اقوام متحدہ میں مشن نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی حالیہ میٹنگ میں امریکا نے ایک بار پھر شمالی کوریا کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی ملکیت کو غیر قانونی قرار دے کر سیاست کی۔بیان میں کہا شمالی کوریا ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے ۔