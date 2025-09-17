غزہ، زمینی حملہ،106شہید ،اسرائیل نسل کشی کر رہا:یو این
نیو یارک،غزہ ،یروشلم،جنیوا(اے ایف پی، دنیا مانیٹرنگ )اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں بڑا زمینی حملہ شروع کر دیا، اسرائیلی فوج نے شدید بمباری کی ،ٹینکوں ،بکتر بند گاڑیوں کا استعمال کیا ،حملوں میں 106افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ۔
کئی افراد ملبے تلے دب گئے ، اسرائیلی بمباری میں غزہ شہر کے علاقے تفاعہ میں مسجد بھی تباہ ہو گئی ۔اسرائیلی فوج نے فضائی فوٹیج جاری کی ہے جس میں بڑی تعداد میں ٹینکوں اور دیگر بکتر بند فوجی گاڑیوں کو غزہ شہر میں آگے بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے ۔غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں اب تک 64ہزار964فلسطینی شہیداور 1لاکھ65ہزار 312زخمی ہو چکے ۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا اسرائیل غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کو آخر تک لے جانے کا عزم رکھتا ہے اور سنجیدہ امن مذاکرات کیلئے تیار نہیں ہے ۔ انہوں نے تازہ حملے کو قتل عام قرار دیا۔یورپی یونین ،برطانیہ،جرمنی و دیگر کئی ممالک نے اسرائیل کے نئے زمینی حملے کی شدید مذمت کی ہے ۔دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق انکوائری کمیشن نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے ہولناک جرائم کی ذمہ داری وزیر اعظم نیتن یاہو، صدر اور سابق وزیرِ دفاع سمیت اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز اسرائیلی حکام پر عائد ہوتی ہے ۔رپورٹ کے مطابق غزہ میں نسل کشی کے اقدامات اس ارادے کے ساتھ کیے گئے کہ فلسطینیوں کو ایک گروہ کے طور پر تباہ کیا جائے ،اسرائیلی افواج نے گھروں، شیلٹرز اور محفوظ علاقوں میں شہریوں پر بمباری کی ہے ۔ نصف سے زیادہ خواتین، بچے اور بزرگ مارے گئے ، فلسطینیوں کو تشدد، جبری بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔ خوراک، پانی، بجلی اور طبی امداد بند کر دی گئی ہے اور فلسطینیوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے ۔اقوامِ متحدہ کے کمیشن برائے انکوائری کی سربراہ ناوی پیلئی کا کہناہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی مسلسل جاری ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے ۔جنیوا میں اسرائیلی سفیر نے یو این انکوائری رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمناک اور جعلی قرار دیا ہے ۔لکسمبرگ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے منگل کو یمن کی حوثی ملیشیا کے زیر کنٹرول حدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے کیے ،حوثی ترجمان نے 12 فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے ۔