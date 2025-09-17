صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی کانگریس میں پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنیکا بل متعارف

  دنیا میرے آگے
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکی کانگریس میں نیا بل متعارف کیا گیا ہے جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے پاکستانی حکام پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور آزادانہ انتخابات، جمہوری اداروں اور حقوق کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے ۔

امریکی قانون سازوں نے پاکستان فریڈم اینڈ احتساب ایکٹ کے نام سے بل کو ایوان میں متعارف کرایا ہے ، جس کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے ذمہ داروں پر پابندیاں عائد کرنا ہے ۔اس بل کی حمایت ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے قانون ساز مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، بل کا اعلان ایوان کی ذیلی کمیٹی برائے جنوبی اور وسطی ایشیا کے چیئرمین اور مشی گن سے ریپبلکن پارٹی کے قانون ساز بل ہیزینگا اور کیلی فورنیا سے ڈیموکریٹ رہنما سڈنی کاملاگرڈوو نے مشترکہ پر کیا ہے ۔ ایوان کے کئی دیگر نمائندوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے ۔

 

 

