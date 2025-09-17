ہماری مسلح افواج بہت بڑی اور موثر ہیں روایتی جنگ میں اپنی صلاحیتیں ثابت کیں ، مشترکہ فورس ہونی چاہیے : اسحاق ڈار : بطور ایٹمی طاقت مسلم امہ کیساتھ ہیں : پاکستان
دوحا (مانیٹرنگ ڈیسک،دنیا نیوز،اے پی پی) نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیغام دیا ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے ۔ پاکستان کی مسلح افواج بہت بڑی اور موثر ہیں اور انہوں نے روایتی جنگ میں اپنی صلاحیتیں ثابت کی ہیں۔
قطری نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘کو دئیے گئے انٹرویو میں اسحاق ڈار نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی کہ اگر مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کوئی مشترکہ ادارہ قائم کیا گیا تو اسلام آباد کس موقف پر کھڑا ہوگا۔یہ انٹرویو پیر کو رات دیر گئے نشر ہوا ۔ الجزیرہ کے صحافی میزبان نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے پوچھا کیا اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے ہٹ کر مشرق وسطیٰ میں کوئی متحدہ ادارہ غزہ میں مداخلت کے لیے متوقع طور پر تشکیل دینے کا آپشن زیر غور ہے ۔اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے ابتدا میں کہا سلامتی کونسل کی طرز پر ایک طریقہ کار وضع کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر انہوں نے ان ممالک پر بہت سخت پابندیاں عائد کی ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت شدید اقتصادی دھچکا یا تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں۔میزبان نے ان سے پوچھا کیا حالیہ عرب ممالک اور عرب لیگ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں ‘‘کسی مشترکہ سکیورٹی فورس’’ کے قیام پر گفتگو ہوئی ہے ۔ جس پر اسحاق ڈار نے کہا کیوں نہیں، اس میں کیا حرج ہے ؟ ،انہیں ایک مشترکہ فورس بنانی چاہئے ۔ اپنی اپنی صلاحیتوں اور طاقت کے مطابق کوئی ایسا نظام تشکیل دیں جو جارحیت کے لیے نہیں بلکہ پرامن مقاصد کے لیے ہو، یعنی جارح کو روکنے ، قابض کو روکنے ، یا اسے روکنے کے لیے جو بات نہ سنے ۔میزبان کے اس سوال پر کہ جوہری قوت رکھنے والا پاکستان اس صورتحال میں کہاں کھڑا ہوگا؟ ۔اسحاق ڈار نے جواب دیا جوہری قوت رکھنے والا پاکستان، امت کے رکن کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرے گا۔میزبان نے پھر کہا وہ اس جواب کی مزید وضاحت چاہیں گے ۔اس پر نائب وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کو صرف دشمن کو باز رکھنے والی قوت سمجھتا ہے اور انہیں استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ہمارا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ نہیں، یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہیں۔انہوں نے کہا لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی، معروف، بہت موثر فوج ہے ، بہت موثر ایئرفورس ہے ، بہت موثر بحریہ ہے ، ہم نے ثابت کیا ہے کہ روایتی طور پر بھی اگر چیلنج کیا جائے تو ہم اپنے حریف کو مات دے سکتے ہیں۔انٹرویو کے دوران قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کا بھی ذکر آیا، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کسی خودمختار ملک پر حملہ کرنے کی اسرائیل کی وجوہات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔انہوں نے نشاندہی کی جب یہ حملہ ہوا تو قطر امریکا اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی ثالثی کر رہا تھا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیل کی اس کارروائی کو ‘غیر ذمہ دارانہ’ قرار دیا۔انہوں نے زور دیا اسرائیل مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک پر حملہ کر چکا ہے اور بین الاقوامی قوانین، انسانی ہمدردی کے اصول، اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی)اور سلامتی کونسل کی قراردادیں ایک ایسے ملک پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہیں جو بار بار اپنی مرضی کے مطابق اقدامات کرتا ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیرالجہتی نظام کو ابھی فوری طور پر بہت سنگین اصلاحات کی ضرورت ہے ۔ان کا کہنا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے بنی ہے اور اگر اس کی قراردادوں کو محض ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے جیسا کہ کئی سالوں سے اسرائیل، غزہ اور فلسطین
جبکہ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے تو ہم اس کثیرالجہتی نظام سے کیا توقع رکھیں؟۔جب ان سے پوچھا گیا کیا دنیا کے تمام مسلمان ممالک برابر وزن رکھتے ہیں اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہئے ؟ تو اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا یقین ہے چاہے کوئی ریاست بڑی ہو یا چھوٹی، اس کی عزت اور وقار یکساں ہونا چاہئے ۔اس حوالے سے وہ ہمیشہ بھارت کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ملک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بالادستی رکھتے ہیں، خطے کے سکیورٹی فراہم کنندہ ہیں، پورے خطے کے کپتان ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 7 سے 10 مئی کے درمیان کیا ہوا، سب کچھ واضح ہوگیا، بالادستی دفن ہوگئی۔ اسحاق ڈار کا اشارہ دراصل پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ مسلح کشیدگی کی طرف تھا۔نائب وزیر اعظم نے کہا اس وقت پاکستان کی عسکری کارروائی دراصل دفاع میں تھی۔ایک ضمنی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ان کے نزدیک غزہ کے مسئلے پر سفارت کاری اور مذاکرات بہترین آپشن ہیں، اس میں وقت لگتا ہے لیکن جب آپ میز پر بیٹھتے ہیں تو حل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ مخلص نہیں اور آپ کے توسیع پسندی جیسے منفی اور بُرے عزائم ہیں تو پھر آپ کبھی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوں گے ،اس لیے مذاکرات میں اخلاص بھی ضروری ہے ۔جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اسرائیل قطر کے بعد پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے ،تو اسحاق ڈار نے یاد دلایا بھارت نے یہ کوشش کی تھی اور ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل نے اسے مکمل تعاون فراہم کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ دعویٰ بے نقاب ہوگیا۔انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ایک جوہری طاقت رکھنے والی ریاست خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتی کیونکہ اس کے اثرات خطے سے بھی آگے جائیں گے ۔ انہوں نے ساتھ ہی زور دیا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں اصلاحات کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے ۔ان کا کہنا تھا اسرائیل اور بھارت واحد ایسے ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی نہیں کرتے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سلامتی کونسل میں ایک ایسا طریقہ کار تیار کیا جانا چاہئے جو عملی اقدامات اٹھا سکے تاکہ اگر قراردادوں پر عمل نہ ہو تو صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ عملی کارروائیاں یا عملی مداخلتیں درکار ہوں۔ دنیا نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم نے کہا اسرائیل کا لبنان، شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے ،اسرائیل کی مذمت کافی نہیں، دنیا کو اب اسرائیل کا راستہ روکنا ہوگا، غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے ، پاکستان جوہری طاقت ہے ، خودمختاری پر حملہ ہوا تو ہر قیمت پر دفاع کریں گے ، چاہے کوئی بھی ملک ہو۔ انہوں نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، پاکستان امن پسند ملک ہے اور مذاکرات سے مسائل کا حل چاہتا ہے ۔ اسحاق ڈار نے کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پرعزم ہیں، جوملک دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہے بھارت کا اس پر الزام لگانا باعث حیرت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم ہوئی، بھارت یکطرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو ختم یا معطل نہیں کرسکتا، مستقبل کی جنگیں پانی پر ہونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے واضح کردیا ہے کہ پانی روکنے کے عمل کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لئے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈا ر سے جرمن ہم منصب نے ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنمائوں نے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینا ن کا اظہار اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ترجمان کے مطابق باہمی دلچسپی کے مشترکہ شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ۔