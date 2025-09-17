قازقستان میں جبری شادی اور دلہنوں کے رسمی اغوا پر پابندی
الماتے (اے ایف پی)قازقستان نے جبری شادی اور دلہنوں کے اغوا کو جرم قرار دیتے ہوئے نئی قانون سازی کی ہے جو گزشتہ روز نافذ العمل ہو گئی ہے ۔
اب جبری شادی پر دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ۔قازقستان اور وسطی ایشیا کے دیگر کچھ ممالک میں دلہن اغوا کو مقامی طور پر قز آلپ قاشو کہا جاتا ہے ، جس کا مطلب ہے لڑکی کو اغوا کرنا،بعض صورتوں میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان پہلے سے محبت ہوتی ہے ، لیکن خاندان کی اجازت نہ ہونے کے باعث وہ رسمی اغوا کا سہارا لیتے ہیں۔لیکن اکثر کیسز میں یہ اغوا بغیر لڑکی کی رضامندی کے کیا جاتا ہے جسے مکمل جبری شادی تصور کیا جاتا ہے ،ایک اور صورت میں لڑکے کے دوست یا رشتہ دار لڑکی کو گھر یا راستے سے زبردستی اٹھا لیتے ہیں۔بعض دفعہ گاڑی میں زبردستی بٹھا کر لڑکی کو لڑکے کے گھر لے جایا جاتا ہے ۔لڑکی کو لڑکے کے گھر میں قید کیا جاتا ہے ۔گھر کی خواتین اسے مسلسل قائل کرتی ہیں کہ وہ اب بدنام ہو چکی ہے ، واپس جانا شرمندگی کا باعث ہوگا۔