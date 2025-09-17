بھارت : سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد پر پابندی، اپوزیشن کی مذمت
نئی دلی(آئی این پی )بھارتی وزارت داخلہ نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔۔۔
پابندی کے خلاف بھارت میں شدید ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔سکھ یاتریوں کو نومبر میں باباگورو نانک کے یوم پیدائش پر پاکستان آنا تھا ۔بھارتی پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں اور سکھ مذہبی رہنماؤں نے ایڈوائزری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب پاکستان سے میچ ہوسکتا ہے تو سکھ یاتری پاکستان کیوں نہیں جا سکتے ؟بھارتی پنجاب کے وزیرِاعلیٰ بھگونت مان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کو مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ، سیاست اور کرکٹ انتظار کر سکتے ہیں لیکن عقیدت نہیں۔