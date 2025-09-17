صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت : سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد پر پابندی، اپوزیشن کی مذمت

  • دنیا میرے آگے
بھارت : سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد پر پابندی، اپوزیشن کی مذمت

نئی دلی(آئی این پی )بھارتی وزارت داخلہ نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔۔۔

پابندی کے خلاف بھارت میں شدید ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔سکھ یاتریوں کو نومبر میں باباگورو نانک کے یوم پیدائش پر پاکستان آنا تھا ۔بھارتی پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں اور سکھ مذہبی رہنماؤں نے ایڈوائزری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب پاکستان سے میچ ہوسکتا ہے تو سکھ یاتری پاکستان کیوں نہیں جا سکتے ؟بھارتی پنجاب کے وزیرِاعلیٰ بھگونت مان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کو مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ، سیاست اور کرکٹ انتظار کر سکتے ہیں لیکن عقیدت نہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا

رشوت لیکر سیل شدہ کلینک کھولنے پر 4ملازمین پرمقدمہ

ڈکیتی کی نیت سے چھپا ملزم گرفتار، تین ساتھی فرار

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

پھالیہ:مختلف مقامات سے 17 ہزارتھیلے گندم برآمد ، گودام سیل

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak