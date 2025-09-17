صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب :تعلیمی اداروں کیلئے امداد کا اعلان

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعدتعلیمی شعبے کی بحالی کیلئے مالی معاونت کا اعلان کرتے ہوئے ادارہ تعلیم و آگاہی کیلئے 2 لاکھ ڈالر۔۔۔

جبکہ ماؤنٹین انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن اینڈ ڈویلپمنٹ کیلئے 30 ہزار ڈالر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔سماجی رابطے کی سائٹ ‘ایکس’ پر بیان میں ملالہ یوسفزئی نے کہا حالیہ سیلاب نے پورے ملک میں سکولوں کو شدید نقصان پہنچایا اور مقامی آبادیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے ۔ اس کٹھن وقت میں وہ پوری پاکستانی قوم کیساتھ ہیں، جبکہ انکی ہمدردیاں متاثرین کیساتھ ہیں۔

 

 

