بیجنگ (اے ایف پی)چین نے سوشل میڈیا پر مذہبی سرگرمیوں پر سخت قواعد جاری کیے ہیں، جن کے تحت وی چیٹ پر تبلیغ کیلئے اجازت نامہ ضروری ہوگا ،مصنوعی ذہانت کے ذریعے تبلیغ پر پابندی عائد کی گئی ہے ۔

نئے قواعد میں مذہبی شخصیات کو لائیو اسٹریمنگ، مختصر ویڈیوز اور آن لائن میٹنگز کے ذریعے تبلیغ کرنے سے روکا گیا ہے ۔ صرف سرکاری لائسنس یافتہ مذہبی تنظیموں کے اراکین کو استثنیٰ حاصل ہوگا۔ یہ قوانین چین کی مذہبی آزادی پر بڑھتے ہوئے کنٹرول کا حصہ ہیں، جن پر عالمی سطح پر تنقید ہوتی ہے ۔

 

 

