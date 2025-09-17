صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی سوڈان کی حکومت نے تیل کی آمدن سے اربوں ڈالر چوری کیے ، اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
نیروبی(اے ایف پی)اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی سوڈان کی حکومت نے 2011 سے اب تک تیل کی آمدنی میں سے اربوں ڈالر چوری کیے ۔

رپورٹ کے مطابق حکومت کو 25اعشاریہ 2 ارب ڈالر ملے مگر صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبوں کو معمولی رقم ہی ملی۔ تیل کے بدلے سڑکوں کے منصوبے کیلئے مختص ایک اعشاریہ سات ارب ڈالر غائب ہیں ۔اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے ملک میں بھوک، بیماریاں اور ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔

 

 

