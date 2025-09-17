جنوبی سوڈان کی حکومت نے تیل کی آمدن سے اربوں ڈالر چوری کیے ، اقوام متحدہ
نیروبی(اے ایف پی)اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی سوڈان کی حکومت نے 2011 سے اب تک تیل کی آمدنی میں سے اربوں ڈالر چوری کیے ۔
رپورٹ کے مطابق حکومت کو 25اعشاریہ 2 ارب ڈالر ملے مگر صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبوں کو معمولی رقم ہی ملی۔ تیل کے بدلے سڑکوں کے منصوبے کیلئے مختص ایک اعشاریہ سات ارب ڈالر غائب ہیں ۔اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے ملک میں بھوک، بیماریاں اور ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔