غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آ رہے
تہران (اے پی پی) وفاقی وزیرِ تجارت جام کمال نے پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ خوشحالی کے نئے باب کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا صنعتی شعبہ بہتر ہو رہا ہے۔۔۔
آئی ٹی اور سروسز میں ترقی ہو رہی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کررہے ہیں ۔پاک ایران بزنس فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے ایرانی کمپنیوں کو نومبر 2025 میں پاکستان میں ہونے والے ایگریکلچر ایکسپو میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ موقع مینوفیکچرنگ ہبز دیکھنے اور نئی منڈیوں کو دریافت کرنے کے لیے ایک گیٹ وے ثابت ہوگا۔