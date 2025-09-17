صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوسل فیولز صحت کیلئے سنگین خطرہ،بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر،عالمی موسمیاتی ادارہ

  • دنیا میرے آگے
فوسل فیولز صحت کیلئے سنگین خطرہ،بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر،عالمی موسمیاتی ادارہ

پیرس (اے ایف پی)عالمی موسمیاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیل، کوئلہ اور گیس جیسے فوسل فیولز کی نکاسی، نقل و حمل اور جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی انسان کی صحت پر شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔۔۔

 جو پیدائش سے قبل شروع ہو کر عمر بھر جاری رہتی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق فوسل فیولز سے پیدا ہونے والی آلودگی اسقاط حمل، دمہ، کینسر، دل کی بیماریوں اور فالج جیسے مسائل کا سبب بنتی ہے ۔ بچے اور بوڑھے اس آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شاہ رخ خان کو نیشنل ایوارڈ ملنے پر منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی

100ایئرز ، ایک ایسی فلم جسے آج کاشخص دیکھ نہ پائے گا

لوگ کہتے ہیں میں کرینہ کپور جیسی دکھائی دیتی ہوں:سارہ عمیر

بھارتی اداکارہ شالنی کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ وائرل

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

ایمی ایوارڈز تقریب ، امریکی اداکارہ کا فری فلسطین کا نعرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak