فوسل فیولز صحت کیلئے سنگین خطرہ،بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر،عالمی موسمیاتی ادارہ
پیرس (اے ایف پی)عالمی موسمیاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیل، کوئلہ اور گیس جیسے فوسل فیولز کی نکاسی، نقل و حمل اور جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی انسان کی صحت پر شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔۔۔
جو پیدائش سے قبل شروع ہو کر عمر بھر جاری رہتی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق فوسل فیولز سے پیدا ہونے والی آلودگی اسقاط حمل، دمہ، کینسر، دل کی بیماریوں اور فالج جیسے مسائل کا سبب بنتی ہے ۔ بچے اور بوڑھے اس آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔