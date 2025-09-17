چین کا جاپان میں ٹائفون میزائل نظام کی تنصیب پر شدید احتجاج
بیجنگ(اے ایف پی)چین نے امریکا اور جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ جاپان میں پہلی بار متعارف کرائے گئے امریکی تیار کردہ ٹائفون میزائل نظام کو فوری واپس لے لیں۔
یہ میزائل نظام جاپان میں ریزولیٹ ڈریگن مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران دکھایا گیا، تاہم فائرنگ نہیں کی گئی۔ چین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے علاقائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے اور یہ ایک عسکری دوڑ کو ہوا دے سکتا ہے ۔ جاپانی دفاعی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ دفاعی نظام بڑھتے ہوئے خطے کے خطرات کے پیش نظر تعینات کیا گیا ہے ۔