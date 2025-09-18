صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی حملے ، ماں اور بچے سمیت مزید 55شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی حملے ، ماں اور بچے سمیت مزید 55شہید

غزہ ،یروشلم،برسلز(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر پر زمینی، فضائی اور بحری حملے جاری ہیں،گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں کم ازکم 50فلسطینی شہید اور۔۔۔

 متعدد زخمی ہو گئے ۔ شاطی پناہ گزین کیمپ میں فضائی حملے کے نتیجے میں ماں اور بچہ شہید ہو گئے ۔الشفا ہسپتال کے باہر اسرائیل حملے میں 13افراد شہید،متعدد زخمی گئے ،غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 65ہزار62 فلسطینی شہید اور 1لاکھ65ہزار 697 زخمی ہو چکے ،جبکہ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ میں جاری جنگ نہ روکنے پر اسرائیل سے تجارتی تعلقات محدود کرنے اور دو وزرا پر پابندیاں لگانے کی تجویز دی ہے ۔ یورپی کمیشن نے فوری طور پر اسرائیل کیلئے 2 کروڑ یورو کی امداد منجمد کر دی ہے ۔ شدت پسند وزرا بن گویر اور سموترچ پر ویزا اور اثاثہ جات کی پابندیوں کی بھی سفارش کی گئی ہے ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون ساعر نے یورپی یونین کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل پر پابندیاں یا تجارتی تعلقات محدود کیے گئے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا کی تجاویز اخلاقی اور سیاسی طور پر گمراہ کن ہیں۔آئرلینڈ کے صدر مائیکل ڈی ہیگنز نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور وہ ممالک جو اسے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں انہیں غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اقوام متحدہ سے خارج اور تجارتی تعلقات بھی ختم کردینے چاہیے ۔ یہ غزہ میں ہم جیسے انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایک ملک کیخلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کیخلاف جارحیت تصور کیا جائیگا : پاکستان اور سعودی عرب میں مشترکہ دفاع کا تاریخی معاہدہ

وزیر آباد میں بھی الیکٹرک بس چل پڑی، ترقی کا سفر ہر گلی، محلے پہنچے گا : مریم نواز

پورا نظام ہی بے ایمانی پر چل رہا ہے: جسٹس محسن کیانی : پٹوار سرکلز کیس میں ڈی سی اسلام آباد طلب

محکمہ موسمیات کا بجٹ 4 ارب، 2430 ملازمین، بارش پیشگوئیاں ہمیشہ الٹ : قائمہ کمیٹی میں تنقید

سیلاب : جنوبی پنجاب کی بستیوں میں بدستور پانی، سندھ میں 1 لاکھ 81 ہزار افراد متاثر

عمران خان کا جیل ٹرائل منسوخ، عدالت میں سماعت، ویڈیو لنک پر پیشی ہوگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak