غزہ :اسرائیلی حملے ، ماں اور بچے سمیت مزید 55شہید
غزہ ،یروشلم،برسلز(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر پر زمینی، فضائی اور بحری حملے جاری ہیں،گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں کم ازکم 50فلسطینی شہید اور۔۔۔
متعدد زخمی ہو گئے ۔ شاطی پناہ گزین کیمپ میں فضائی حملے کے نتیجے میں ماں اور بچہ شہید ہو گئے ۔الشفا ہسپتال کے باہر اسرائیل حملے میں 13افراد شہید،متعدد زخمی گئے ،غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 65ہزار62 فلسطینی شہید اور 1لاکھ65ہزار 697 زخمی ہو چکے ،جبکہ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ میں جاری جنگ نہ روکنے پر اسرائیل سے تجارتی تعلقات محدود کرنے اور دو وزرا پر پابندیاں لگانے کی تجویز دی ہے ۔ یورپی کمیشن نے فوری طور پر اسرائیل کیلئے 2 کروڑ یورو کی امداد منجمد کر دی ہے ۔ شدت پسند وزرا بن گویر اور سموترچ پر ویزا اور اثاثہ جات کی پابندیوں کی بھی سفارش کی گئی ہے ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون ساعر نے یورپی یونین کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل پر پابندیاں یا تجارتی تعلقات محدود کیے گئے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا کی تجاویز اخلاقی اور سیاسی طور پر گمراہ کن ہیں۔آئرلینڈ کے صدر مائیکل ڈی ہیگنز نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور وہ ممالک جو اسے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں انہیں غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اقوام متحدہ سے خارج اور تجارتی تعلقات بھی ختم کردینے چاہیے ۔ یہ غزہ میں ہم جیسے انسانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔