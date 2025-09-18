ٹرمپ کی برطانیہ آمد 5ہزار افراد کا احتجاجی مظاہرہ ،غزہ جنگ رکوانے کا مطالبہ
لندن (اے ایف پی) لندن میں امریکی صدر ٹرمپ کے دورے کے خلاف 5ہزار افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ٹی وی ہیڈکوارٹرز سے مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ اسکوائر میں ریلی نکالی۔۔۔
، جس کی میزبانی مزاحیہ اداکار نیش کمار نے کی۔ احتجاج میں معروف سیاستدان جیریمی کوربن، گرین پارٹی کے زیک پولانسکی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے فلسطین کی حمایت اور ٹرمپ کی پالیسیوں کی شدید مخالفت کی۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ، مظاہرین ٹرمپ سے اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے اور غزہ میں جنگ رُکوانے کا مطالبہ کر رہے تھے ۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے اپنے دوسرے برطانوی دورے کو زندگی کا سب سے بڑا اعزاز قرار دیا۔ ونڈسر کاسل میں شاہ چارلس سوم کی جانب سے دئیے گئے عشائیہ میں مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے امریکا اور برطانیہ کو ‘‘ایک دُھن کے دو نوٹ’’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں اپنی جگہ خوبصورت ہیں، لیکن ایک ساتھ چلنے کیلئے بنے ہیں۔