طبی پیشگوئی ، ماہرین نے مصنوعی ذہانت کا ماڈل تیار کر لیا

  • دنیا میرے آگے
طبی پیشگوئی ، ماہرین نے مصنوعی ذہانت کا ماڈل تیار کر لیا

پیرس (اے ایف پی)سائنسدانوں نے ایسا مصنوعی ذہانت کا ماڈل تیار کیا ہے جو مریض کی طبی تاریخ کی بنیاد پر ہزار سے زائد بیماریوں کی کئی سال پہلے پیشگوئی کر سکتا ہے ۔ "ڈیلفی2 ایم" نامی اس ماڈل کو یو کے۔۔۔

 بایوبینک اور ڈنمارک کے 20لاکھ افراد کے ڈیٹا سے تربیت دی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ ماڈل دل کے دورے سمیت کئی بیماریوں کے خطرے کی درست نشاندہی کر سکتا ہے ۔ تاہم ابھی یہ نظام کلینکل استعمال کے لیے تیار نہیں۔ ماہرین نے اسے مستقبل میں روک تھام پر مبنی جدید طبی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے ۔

 

