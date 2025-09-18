صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپال :کرپشن کیخلاف مظاہروں میں 73 افراد کی ہلاکت پر یوم سوگ

  • دنیا میرے آگے
نیپال :کرپشن کیخلاف مظاہروں میں 73 افراد کی ہلاکت پر یوم سوگ

کٹھمنڈو(اے ایف پی)نیپال میں کرپشن کے خلاف نوجوانوں کے احتجاج کے دوران 73 افراد کی ہلاکت پر قومی سطح پر سوگ منایا گیا۔ عبوری حکومت نے ہلاک افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔۔۔

واضح رہے نیپال میں احتجاج سوشل میڈیا پابندی کے خلاف شروع ہوا، جو بعد میں کرپشن اور معاشی مسائل کیخلاف بڑے مظاہروں میں تبدیل ہوگیا۔ وزیر اعظم سوشیلا کرکی نے ہلاکتوں پر اظہار تعزیت کیا ہے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے ، عبوری حکومت نے نظم و ضبط بحال کرنے اور اصلاحات کا وعدہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ:میچ ریفری نے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے معافی مانگ لی،کھیل میں 1گھنٹے کی تاخیر،یو اے ای کو پاکستان سے شکست

ورلڈایتجلیٹکس چیمپئن شپ:ارشد ندیم نے فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا

اینڈی کو ہمیشہ پاکستان کیخلاف استعمال کیا گیا:سعید اجمل

سیاسی گفتگو کی ،سوریا کیخلاف ایکشن ہونا چاہیے :رمیز راجہ

اریانا سبالینکا انجری کے باعث چائنا اوپن ٹینس سے دستبردار

پرو ہاکی لیگ شیڈول کا اعلان،قومی ٹیم 16 میچز کھیلے گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak