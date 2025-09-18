نیپال :کرپشن کیخلاف مظاہروں میں 73 افراد کی ہلاکت پر یوم سوگ
کٹھمنڈو(اے ایف پی)نیپال میں کرپشن کے خلاف نوجوانوں کے احتجاج کے دوران 73 افراد کی ہلاکت پر قومی سطح پر سوگ منایا گیا۔ عبوری حکومت نے ہلاک افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔۔۔
واضح رہے نیپال میں احتجاج سوشل میڈیا پابندی کے خلاف شروع ہوا، جو بعد میں کرپشن اور معاشی مسائل کیخلاف بڑے مظاہروں میں تبدیل ہوگیا۔ وزیر اعظم سوشیلا کرکی نے ہلاکتوں پر اظہار تعزیت کیا ہے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے ، عبوری حکومت نے نظم و ضبط بحال کرنے اور اصلاحات کا وعدہ کیا ہے ۔