جنوبی افریقا:وزرا کا جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق ،عدالتی کمیشن قائم

کیپ ٹاؤن (اے ایف پی)جنوبی افریقا میں اعلیٰ پولیس افسر نے وزرا پر جرائم پیشہ گروہوں سے روابط کا الزام لگا دیا۔۔۔

لیفٹیننٹ جنرل مکھوانازی نے محکمہ پولیس کے وزیر سینزو مچونو پر تفتیش روکنے اور قتل جیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کو بچانے کا  الزام عائد کیا۔ صدر سیرل رامافوسا نے معاملے پر عدالتی کمیشن قائم کر دیا، جس نے سماعت کا آغاز کر دیا ۔ مکھوانازی نے بیان دیا کہ عدالتی نظام مسلسل سبوتاژ ہو رہا ہے ۔ کمیشن کی ابتدائی رپورٹ تین ماہ میں متوقع ہے ۔

 

