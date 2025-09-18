صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالدیپ : متنازعہ میڈیا بل منظور، آزادی صحافت پر حملہ قرار

مالدیپ : متنازعہ میڈیا بل منظور، آزادی صحافت پر حملہ قرار

مالے (اے ایف پی)مالدیپ کی پارلیمنٹ نے متنازعہ میڈیا اینڈ براڈکاسٹنگ ریگولیشنز بل منظور کر لیا، بل کے تحت ایک طاقتور کمیشن تشکیل دیا جائے گا ۔۔۔

 جو میڈیا  اداروں کی معطلی، ویب سائٹس کی بندش اور بھاری جرمانے عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مبہم زبان پر مبنی یہ قانون حکومت کو سینسرشپ  کا موقع دے گا۔ رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز نے بل کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے ۔ورلڈ پریس فریڈم انڈکس میں مالدیپ کا نمبر 180 ممالک میں سے 104ہے ، جو کہ قریبی جنوبی ایشیائی ممالک پاکستان (158) سری لنکا (139) اور بھارت (151) سے کہیں بہتر ہے ۔

 

