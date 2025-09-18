پیرس میوزیم سے 6لاکھ یورو کا سونا چوری، قاہرہ میوزیم سے 3ہزار سال پراناسونے کا کڑا غائب
پیرس(اے ایف پی)پیرس کے نیشنل نیچرل ہسٹری میوزیم سے چور 6 لاکھ یورو مالیت کا سونا چرا کر فرار ہو گئے ۔ چوروں نے زاویہ گرائنڈر اور بلو ٹارچ کے ذریعے دروازے توڑے ۔ چوری شدہ ’’نیٹو گولڈ‘‘ کے نمونے تاریخی اہمیت کے حامل تھے ۔۔۔
علاوہ ازیں قاہرہ میوزیم کی بحالی کی لیبارٹری سے 3ہزار سال پرانا سونے کا کڑا غائب ہوگیا۔ یہ کڑا مصر کے 21 ویں خاندان کے فرعون امینیموپی کے دور کا ہے ، اس پر نیلے لاجوردی موتیوں کی سجاوٹ ہے ۔ وزارت آثار قدیمہ نے اندرونی تفتیش اور تمام سرحدی راستوں پر سخت نگرانی شروع کر دی۔