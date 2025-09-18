صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا دباؤ،امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود کم کر دی

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی فیڈرل ریزرو نے رواں سال پہلی بار شرح سود میں صفر اعشاریہ 25فیصد کمی کرتے ہوئے نئی حد 4 سے 4اعشاریہ 25 فیصد مقرر کر دی۔ فیصلہ معاشی سست روی اور روزگار کے۔۔۔

 خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ نئی تقرری پانے والے گورنر اسٹیفن میران نے صفر اعشاریہ 50فیصد کمی کی حمایت کی، جبکہ باقی 11 ارکان نے  موجودہ فیصلے کی تائید کی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل دباؤ کے بعد یہ اقدام سامنے آیا۔ فیڈ نے 2025 کی شرح نمو کا تخمینہ ایک اعشاریہ 6 فیصد کر دیا، تاہم مہنگائی اور بے روزگاری کے اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

 

