امریکا اور برطانیہ میں تجارتی معاہدہ: افغانستان میں بگرام فضائی اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں،چین 1گھنٹے کے فاصلے پر ایٹمی ہتھیار بنا رہا :ٹرمپ
لندن(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)امریکا اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دئیے جس کے تحت دونوں ممالک تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے برطانیہ کے ساتھ ناقابل شکست رشتہ قرار دیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ بڑا ٹیکنالوجی معاہدہ کر لیا۔۔۔
معاہدے میں مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور جوہری توانائی میں تعاون شامل ہے ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ یہ برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہے ،جس سے ملک میں ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ معاہدے کے تحت امریکی کمپنیوں بشمول مائیکروسافٹ، گوگل اور بلیک اسٹون کی جانب سے 150 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکا افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے ۔ یہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک کو امریکا سے چیزیں درکار ہیں، اور اس کے بدلے میں امریکابگرام ایئربیس چاہتا ہے ۔ ہم اپنا فوجی اڈہ واپس چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے ۔صدر ٹرمپ افغانستان سے اپنے ملک کی افواج کے انخلا کے بعد سے متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکا کو افغانستان میں بگرام فوجی اڈہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔تقریباً دو دہائیوں تک یہ اڈہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑائی کا مرکز رہا۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جبکہ اس میں موجود بیرکس اور رہائشگاہیں ایک وقت میں 10 ہزار سے زیادہ فوجیوں کو پناہ دے سکتی ہیں۔بگرام اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں میں تین امریکی صدور اس اڈے کا دورہ کر چکے ہیں جن میں جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور ٹرمپ شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے 2011 میں بگرام ایئربیس کا دورہ کیا تھا تاہم اُس وقت وہ امریکا کے نائب صدر تھے ۔سوویت یونین نے یہ فوجی اڈہ 1950 کی دہائی میں صوبہ پروان میں قائم کیا تھا۔ بگرام 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران سوویت افواج کا انتہائی اہم اڈہ سمجھا جاتا تھا۔11
ستمبر کے حملوں اور امریکا کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے بعد امریکی افواج دسمبر 2001 میں اس اڈے میں داخل ہوئیں اور یہاں قابض ہو گئیں۔واضح رہے امریکانے بگرام ایئربیس 2021 میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد خالی کر دی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے بیان سے نئی جغرافیائی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی صدر پوٹن نے یوکرین جنگ جاری رکھ کر مایوس کیا۔ انہیں امید تھی یوکرین جنگ ان کے تعلقات کی بدولت آسانی سے ختم ہو جائے گی، مگر پوٹن نے جنگ جاری رکھ کر مایوسی پھیلائی۔ ٹرمپ نے یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ روسی تیل کی خریداری بند کریں، کیونکہ اگر تیل کی قیمت نیچے آئی تو پو ٹن جنگ سے دستبردار ہو جائے گا۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے کو امن منصوبے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے ۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیراعظم سے متفق نہیں ہوں۔ ٹرمپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ چیکرس میں اسٹارمر کے ساتھ ملاقات کے دوران غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، اسٹارمر نے کہا کہ وہ امن کی ضرورت اور روڈ میپ پر متفق ہیں۔ میں غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے ، اسٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور غزہ میں تیزی سے امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ایک بڑے امن کے منصوبے کا حصہ ہو گا جس میں اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ حماس کا حکمرانی میں کوئی کردار نہ ہو۔ٹرمپ نے جنگ کو پیچیدہ قرار دیا لیکن متعدد سوالات کے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا کہ آیا وہ اپنے اتحادی وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں اسرائیلی بمباری بند کرنے پر زور دیں گے ۔ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور غزہ کا تنازع پیچیدہ تھا لیکن یہ حل ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں غزہ سے یرغمالی فوری رہا ہو جائیں۔دریں اثنا امریکی صدر ٹرمپ جمعرات کو برطانیہ سے روانہ ہو گئے ۔ ان کا یہ دورہ غیر معمولی رہا جس میں بادشاہ چارلس سوم کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔