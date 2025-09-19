صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورسعودی عرب کامعاہدہ ،بھارت کو قومی سلامتی کی فکر

نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جانب سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سٹراٹیجک دفاعی معاہدے پر ردِ عمل کا اظہار کیا گیا ہے ۔بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے۔۔۔

 اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری حکومت ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس پیشرفت سے پہلے سے ہی آگاہ تھی،دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ بھارتی حکومت اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے اور عالمی استحکام پر اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے گی۔ بھارت کے ترجمان نے اپنے تازہ بیان میں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا راگ بھی الاپا اورکہاکہ بھارت اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کیلئے پرعزم  ۔

