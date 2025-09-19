امریکا نے غزہ جنگ بندی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی
نیو یارک(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکا نے ایک بار پھر غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کردی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا نے چھٹی بار غزہ جنگ بندی کی قراردادکو ویٹو کیا۔۔۔
جبکہ یو این سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قراردادکی حمایت میں ووٹ دیا۔امریکا کی جانب سے ویٹو کی گئی قرار داد میں غزہ میں فوری طور پر غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقے میں امدادی سامان کی فراہمی پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے ۔یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 15 میں سے 10 غیر مستقل رکن ممالک نے پیش کی تھی جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔امریکا کے اس اقدام پر کئی ممالک نے مایوسی کا اظہار کیا ہے ۔ امریکی مندوب مورگن اورٹاگس نے کہا کہ امریکا اس ناقابل قبول قرارداد کو مسترد کرتا ہے اور حماس سے فوری یرغمالیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے ۔امریکا اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس خونریز تنازعے کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھے گا۔