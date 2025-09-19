قطر نے اسرائیل کے حملے کیخلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا
دوحہ(اے ایف پی) قطر نے اسرائیل کے حالیہ حملے کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے صدر سے ملاقات کی ہے تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے ۔۔۔
اسرائیل کے اس حملے میں قطری علاقے میں فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما نشانہ بنے ، جس سے خلیجی ممالک میں ہلچل مچ گئی۔ قطر نے اس حملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔واضح رہے قطر ایک مبصر ریاست ہے اور خود مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، لیکن عرب و اسلامی ممالک نے اسرائیل کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے قانونی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔