امریکا نے چابہار بندرگاہ پر بھارت کو پابندیوں سے حاصل استثنیٰ ختم کر دیا

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکا نے بھارت کو ایرانی پورٹ پر کام کرنے کی اجازت واپس لے لی۔بھارتی میڈیا کے مطابق امریکا نے بھارت کو ایران کی چا بہار بندرگاہ پر کام کرنے پر عائد پابندیوں سے دیا گیا استثنیٰ ختم کر دیا ہے۔۔۔

۔یہ فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔بھارتی میڈیا کے مطابق استثنیٰ ختم ہونے سے بھارت کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متاثر ہونے کا خدشہ ہے ، ماہرین کے مطابق منصوبہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے اور بھارت کو دوبارہ پاکستان یا مہنگے ذرائع پر انحصار کرنا پڑے گا۔ ایران نے امریکی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے متبادل حکمتِ عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے ۔ تاحال بھارت نے اس فیصلے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ 

 

 

