ممنوعہ دوا کی سمگلنگ، بھارتی کمپنی کے عہدیداروں ، اہلخانہ کے امریکی ویزے منسوخ
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)امریکی محکمہ خزانہ نے فینٹی نیل کی سمگلنگ کے الزام میں بھارتی کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں اور ان کے اہلخانہ کے ویزے منسوخ کر دئیے ہیں۔نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے نے۔۔۔
تصدیق کی ہے کہ ویزا درخواستیں بھی مسترد کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکا میں منشیات سمگلنگ میں ملوث افراد کی کوئی جگہ نہیں۔ امریکی حکام نے ان حکومتوں کا شکریہ ادا کیا جو انسداد منشیات مہم میں تعاون کر رہی ہیں۔ یہ ایک خطرناک نشہ آور دوا ہے جس کے باعث 2023 میں ایک لاکھ سے زائد امریکی ہلاک ہوئے ۔