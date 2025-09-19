صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کی سب سے طویل 29 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ کا 4 دسمبر سے آغاز

  دنیا میرے آگے
بیجنگ(دنیامانیٹرنگ)چائنا ایسٹرن ایئرلائنز نے شنگھائی سے ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے لیے نئی پرواز متعارف کرادی ہے ، جسے دنیا کی سب سے طویل ڈائریکٹ فلائٹ قرار دیا گیا ہے۔۔۔

پرواز 4 دسمبر سے ہفتے میں دو بار بوئنگ طیارے کے ذریعے آپریٹ کی جائے گی۔ شنگھائی سے بیونس آئرس کا سفر تقریباً ساڑھے 25 گھنٹے اور واپسی کا 29 گھنٹوں پر محیط ہوگا، جس میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ  میں دو گھنٹے کا مختصر قیام شامل ہے ۔ ایئرلائن کے مطابق یہ پرواز ایشیا پیسیفک اور جنوبی امریکا کو جوڑنے والے ’’ایئر سلک روڈ‘‘کا حصہ ہے ۔

 

