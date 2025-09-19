صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں کم ازکم 48فلسطینی شہید،سینکڑوں زخمی ہو گئے ،اسرائیلی آپریشن میں صرف غزہ شہر میں37افراد مارے گئے ۔۔۔

جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید غذائی قلت سے مزید 4 فلسطینی جان سے گئے ،دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے میں جمعرات کو جھڑپوں کے دوران اس کے چار فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے ۔ ایلنبی کراسنگ مغربی کنارے میں ایک اردنی ڈرائیور نے فائرنگ اور چاقو کے وار سے دو اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ڈرائیور انسانی امداد لے کر غزہ جا رہا تھا۔ حملہ آور 57 سالہ القیسی کو موقع پر شہید کر دیا گیا۔امریکی عدالت نے فلسطین کے حق میں مظاہروں کی قیادت کرنے والے سماجی کارکن محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا ۔جنوبی امریکی ریاست لوزیانا کے جج جیمی کومنز نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ محمود خلیل کو امریکا سے الجزائر یا کسی متبادل ملک جیسے شام بھیجا جائے ۔عدالت کے مطابق محمود خلیل گرین کارڈ کی درخواست میں ذاتی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محمود نے جان بوجھ کر حقائق کو غلط طریقے سے پیش کیا۔ خلیل نے کہا ہے کہ یہ اقدام ان کی آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے ۔ قانونی رہائشی خلیل کو مارچ میں تین ماہ تک حراست میں رکھا گیا تھا۔اٹلی کے شہر راوینا کی مقامی حکومت نے اسرائیل کو بارودی مواد کی دو کنٹینرز پر مشتمل کھیپ روک دی۔ حکام کے مطابق یہ اقدام غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف بطور احتجاج کیا گیا۔بیان میں کہا کہ وہ بے گناہ شہریوں اور یرغمالیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ مجرمانہ حکومتوں اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ۔

 

