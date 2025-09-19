شام و اسرائیل میں سکیورٹی معاہدے رواں سال طے پانے کا امکان
دمشق (اے ایف پی) بشارالاسد کی معزولی کے بعد شام اور اسرائیل میں براہ راست مذاکرات جاری ہیں،جن میں سکیورٹی و عسکری معاہدے رواں سال طے پانے کا امکان ہے شامی وزیر خارجہ اسعد الشیبانی امریکا پہنچ گئے۔۔۔
، جہاں اسرائیل سے مذاکرات اور پابندیاں ختم کرنے پر بات چیت ہو گی۔دونوں ممالک کے حکام باکو میں آج دوبارہ ملیں گے ۔ امریکی ثالثی میں لندن و پیرس میں بھی متعدد خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔دوسری جانب شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے کہا اسرائیل کے ساتھ سکیورٹی معاہدہ ہو سکتا ہے ۔