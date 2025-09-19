شادی کیلئے بھارت آئی امریکی خاتون قتل، لاش جلا دی
لدھیانہ (اے پی پی) شادی کیلئے بھارت آنے والی 71 سالہ بھارتی نژاد امریکی خاتون روپندر کور پنڈھر کو قتل کر کے لاش جلا دی گئی۔۔۔۔
وہ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں برطانوی نژاد شخص چرن جیت سنگھ گریوال سے شادی کرنے آئی تھیں۔ تحقیقات کے مطابق مقتولہ کو چرن جیت کے کہنے پر سکھجیت سنگھ سونو نے قتل کیا، جس نے اعتراف جرم کر لیا ہے ۔ پولیس کے مطابق قتل کے عوض 50 لاکھ روپے ادا کیے گئے ۔ مقتولہ نے بھارت آمد سے قبل ملزم کو بڑی رقم بھیجی تھی۔ قتل کا انکشاف بہن کی شکایت اور امریکی سفارتخانے کی مداخلت پر ہوا۔