صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش : شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کی سماعت آخری مرحلے میں داخل

  • دنیا میرے آگے
بنگلہ دیش : شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کی سماعت آخری مرحلے میں داخل

ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ پر انسانیت کیخلاف جرائم کے مقدمے کی سماعت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے ۔۔۔

طالب علم رہنما ناہید اسلام نے عدالت میں آخری شہادت دی، جس میں بتایا گیا کہ حسینہ نے 2024 کی تحریک میں مظاہروں کو دبانے کے لیے فوجی انٹیلی جنس اور پولیس کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان مظاہروں کے دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے ۔ حسینہ بھارت فرار ہیں اور مقدمہ ان کی عدم موجودگی میں چل رہا ہے ۔ حسینہ سمیت تین ملزموں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائشہ عمر کی ریئلٹی شو لازوال عشق کو ڈیٹنگ شو قرار دینے کی تردید

سکرین پر والد کے دوست کی دوسری بیوی بنی:تارا محمود

مشی خان کی ریئلٹی شو لازوال عشق پر سخت تنقید

راشد فاروقی کے رویے نے رونے پر مجبور کیا:مزنا وقاص

دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزمان ہلاک

جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں:ثانیہ سعید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak