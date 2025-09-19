بنگلہ دیش : شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کی سماعت آخری مرحلے میں داخل
ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ پر انسانیت کیخلاف جرائم کے مقدمے کی سماعت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے ۔۔۔
طالب علم رہنما ناہید اسلام نے عدالت میں آخری شہادت دی، جس میں بتایا گیا کہ حسینہ نے 2024 کی تحریک میں مظاہروں کو دبانے کے لیے فوجی انٹیلی جنس اور پولیس کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان مظاہروں کے دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے ۔ حسینہ بھارت فرار ہیں اور مقدمہ ان کی عدم موجودگی میں چل رہا ہے ۔ حسینہ سمیت تین ملزموں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے ۔